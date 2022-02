Parma, Buffon prolunga contratto fino a 2024 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Parma, 28 feb. (Adnkronos) - Gigi Buffon prolunga il contratto che lo lega al Parma fino al 2024, l'estremo difensore campione del mondo a Germania 2006 giocherà dunque fino a 46 anni. Ad annunciarlo il presidente del club emiliano, Kyle Krause. Buffon aveva un contratto in scadenza nel 2023. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022), 28 feb. (Adnkronos) - Gigiilche lo lega alal, l'estremo difensore campione del mondo a Germania 2006 giocherà dunquea 46 anni. Ad annunciarlo il presidente del club emiliano, Kyle Krause.aveva unin scadenza nel 2023.

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Buffon rinnova con il Parma: contratto fino al 2024 ?? - DiMarzio : .@1913parmacalcio, #Buffon ha rinnovato fino al 2024 - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B BUFFON RINNOVA CON IL PARMA FINO AL 2024 Giocherà fino a 46 anni #SkySport #SkySerieB #SerieB #Parma #Buffon - chechhs : è anno 3027: siamo tutti sotto terra e ci hanno già mangiato i topi, ma gigi buffon è ancora vivo e tra i pali a di… - TheFootballInd : Gianluigi Buffon has signed a new contract with Parma until June 2024 [@FabrizioRomano] -