Paolini debutta a Lione (live ora in tv), Giorgi guida il seeding (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel Wta 250 sul veloce indoor francese - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Jasmine, quinta testa di serie, affronta la rumena Bara. Per Camila esordio contro la francese Garcia, derby tricolore tra Cocciaretto e Trevisan Leggi su federtennis (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel Wta 250 sul veloce indoor francese - trasmesso in diretta e in esclusiva da SuperTennis - Jasmine, quinta testa di serie, affronta la rumena Bara. Per Camila esordio contro la francese Garcia, derby tricolore tra Cocciaretto e Trevisan

Advertising

Fprime86 : RT @federtennis: Jasmine #Paolini debutta nel #WTA 250 di Lione: alle 11:30 in diretta su @SuperTennisTv la sfida con Bara! #stayFIT | #te… - federtennis : Jasmine #Paolini debutta nel #WTA 250 di Lione: alle 11:30 in diretta su @SuperTennisTv la sfida con Bara!… - infoitsport : Paolini debutta a Lione (alle 11.30 in tv), Giorgi guida il seeding - zazoomblog : Paolini debutta a Lione (alle 11.30 in tv) Giorgi guida il seeding - #Paolini #debutta #Lione #(alle #11.30 - GiornaleBarga : Jasmine Paolini debutta al “Qatar Open” contro la belga Mertens -