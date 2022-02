“Non mi fermerete mai”: a fuoco l’auto della nota giornalista del TG1 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nella notte la giornalista del Tg1 Cinzia Fiorato è stata protagonista indiretta di un atto intimidatorio nei confronti suoi e del compagno, l’avvocato Vincenzo Iacovino. Alcuni ignoti nei pressi di Monterotondo, alle porte di Roma, hanno dato fuoco alla macchina della giornalista. Leggi anche -> Aggredita e sequestrata l’inviata Rai Lucia Goracci: si trovava in Romania per un servizio sulla senatrice no-vax L’avvocato Iacovino non ha dubbi che si tratti di un atto intimidatorio e, postando le foto della carcassa dell’auto su Facebook, scrive: “Non ci fermerete mai! I vigliacchi codardi hanno bruciato la nostra macchina, ma non bruceranno mai la nostra dignità”. Il tutto sarebbe scaturito dalle continue denunce che la Fiorato e Iacovino stanno ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nella notte ladel Tg1 Cinzia Fiorato è stata protagonista indiretta di un atto intimidatorio nei confronti suoi e del compagno, l’avvocato Vincenzo Iacovino. Alcuni ignoti nei pressi di Monterotondo, alle porte di Roma, hanno datoalla macchina. Leggi anche -> Aggredita e sequestrata l’inviata Rai Lucia Goracci: si trovava in Romania per un servizio sulla senatrice no-vax L’avvocato Iacovino non ha dubbi che si tratti di un atto intimidatorio e, postando le fotocarcassa delsu Facebook, scrive: “Non cimai! I vigliacchi codardi hanno bruciato la nostra macchina, ma non bruceranno mai la nostra dignità”. Il tutto sarebbe scaturito dalle continue denunce che la Fiorato e Iacovino stanno ...

Advertising

solivigant02 : NON MI FERMERETE PIÙ DOPO QUESTO, MAI - gozforum : @Palazzo_Chigi Di male in peggio... Non vi fermerete fin quando non ci avrete ridotti tutti al freddo e alla fame.… - Marianna237 : @EnricoLetta Come lo fermerete #Putin? un ex presidente tedesco lobbista per i russi, noi un Berlusconi amico di Pu… - Frankie7003 : Non lo fermerete mai poveri idioti - keijishinada : continuo a scodinzolare non mi fermerete -