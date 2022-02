Milan-Inter, Inzaghi: “Nel derby le motivazioni faranno la differenza” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro e, allo stesso tempo, una partita in cui l’aspetto mentale e le motivazioni faranno la differenza”. Ecco le parole del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, che ha parlato alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan, nella gara d’andata: “Per la città di Milano sarà una bellissima vetrina ma il nostro focus deve essere sul campo e sulla prestazione. Questo deve far aumentare il senso di responsabilità nel preparare la sfida nel migliore dei modi. È normale che fare gol in trasferta per noi sarebbe molto importante. Bisognerà giocare partita per partita, cercando di recuperare le energie fisiche e mentali, senza pensare a quello che succederà dopo. Per raggiungere gli obiettivi ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro e, allo stesso tempo, una partita in cui l’aspetto mentale e lela”. Ecco le parole del tecnico dell’, Simone, che ha parlato alla vigilia deldi Coppa Italia contro il, nella gara d’andata: “Per la città dio sarà una bellissima vetrina ma il nostro focus deve essere sul campo e sulla prestazione. Questo deve far aumentare il senso di responsabilità nel preparare la sfida nel migliore dei modi. È normale che fare gol in trasferta per noi sarebbe molto importante. Bisognerà giocare partita per partita, cercando di recuperare le energie fisiche e mentali, senza pensare a quello che succederà dopo. Per raggiungere gli obiettivi ...

Advertising

Corriere : Nuovo stadio, San Siro non è l’unica soluzione: Inter e Milan studiano 3 alternative - capuanogio : ?? Secondo il #CorSera #Milan e #Inter hanno congelato per il momento il progetto nuovo #SanSiro e studiano tre alt… - acmilanyouth : U17 | 7ª giornata di ritorno ? Milan-Inter 2-1 ?? 27' Mangiameli, 36' Rossi ?????????? ?????????????????? ?? ???????????????? ???? ?????????? ???… - sportli26181512 : Inter, S.Inzaghi sul derby di Milano: 'Sarà una battaglia': Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in vista del derb… - dorinileonardo : Barella e Calhanoglu secondo Sconcerti '..sono stupiti, come avessero perso l’illusione di essere immortali' Mi gi… -