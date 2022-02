Marino: “Momento particolare per Miranchuk. Ci è mancata una cosa” (Di martedì 1 marzo 2022) Subito dopo il poker calato alla Sampdoria, nel match che ha chiuso la ventisettesima giornata di Serie A, il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la partita. LA SQUADRA – “Abbiamo giocato bene, dimostrando carattere e grande volontà. Siamo un gruppo unito, vogliamo restare sul treno per l’Europa“. L’INFORTUNIO DI MALINOVSKYI – “Sicuramente il mister non era felice di questo cambio, Malinovskyi ha un sinistro che è secondo solo a quello di Messi, ma Pasalic ha una volontà unica. Ha giocato ovunque lui“. Koopmeiners Atalanta SerieAFATTORE GEWISS STADIUM – “Ci è mancata la forza del Gewiss, ma alla squadra non si può dire nulla. Lo spirito dell’Atalanta non è mai mancato, quello che il mister vuole vedere in ogni partita“. IL GOL DI Miranchuk – “Il suo gol è ... Leggi su rompipallone (Di martedì 1 marzo 2022) Subito dopo il poker calato alla Sampdoria, nel match che ha chiuso la ventisettesima giornata di Serie A, il direttore generale dell’Atalanta Umbertoè intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la partita. LA SQUADRA – “Abbiamo giocato bene, dimostrando carattere e grande volontà. Siamo un gruppo unito, vogliamo restare sul treno per l’Europa“. L’INFORTUNIO DI MALINOVSKYI – “Sicuramente il mister non era felice di questo cambio, Malinovskyi ha un sinistro che è secondo solo a quello di Messi, ma Pasalic ha una volontà unica. Ha giocato ovunque lui“. Koopmeiners Atalanta SerieAFATTORE GEWISS STADIUM – “Ci èla forza del Gewiss, ma alla squadra non si può dire nulla. Lo spirito dell’Atalanta non è mai mancato, quello che il mister vuole vedere in ogni partita“. IL GOL DI– “Il suo gol è ...

