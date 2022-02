Lombardia - Ecco come funziona il sistema Move-In (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gli automobilisti di Milano e, in generale, della Lombardia sono piuttosto arrabbiati: dal 1 ottobre 2022, infatti, anche la circolazione delle vetture diesel Euro 5 sarà limitata nell'Area B di Milano. Questo significa che una moltitudine di cittadini avrà difficoltà persino per recarsi al lavoro, non disponendo di alternative alla propria vettura. La decisione presa dalla giunta meneghina ha scatenato forti reazioni tra gli utenti e un dibattito così vivace nell'aula consiliare da indurre l'amministrazione, per alleviare il disagio degli utilizzatori di queste auto, a prevedere di allargare anche a questa classe di emissioni il programma sperimentale Move-In, che consente la circolazione in deroga alle prescrizioni, a certe condizioni: vediamo, nei dettagli, come funziona il meccanismo. Ci vuole la black box. Le ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gli automobilisti di Milano e, in generale, dellasono piuttosto arrabbiati: dal 1 ottobre 2022, infatti, anche la circolazione delle vetture diesel Euro 5 sarà limitata nell'Area B di Milano. Questo significa che una moltitudine di cittadini avrà difficoltà persino per recarsi al lavoro, non disponendo di alternative alla propria vettura. La decisione presa dalla giunta meneghina ha scatenato forti reazioni tra gli utenti e un dibattito così vivace nell'aula consiliare da indurre l'amministrazione, per alleviare il disagio degli utilizzatori di queste auto, a prevedere di allargare anche a questa classe di emissioni il programma sperimentale-In, che consente la circolazione in deroga alle prescrizioni, a certe condizioni: vediamo, nei dettagli,il meccanismo. Ci vuole la black box. Le ...

