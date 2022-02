“Lei mi fa schifo” Caos e offese a Non è l’Arena Fatti seri | Massimo Giletti senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Volano stracci a Non è, il programma di La7 ora di nuovo in onda di domenica sera. In studio c’è Barbara Lezzi, senatrice ex M5s. A casa invece, collegato, L’imprenditore Ernesto Preatoni. Dail dibattito è naturalmente incentrato sulla guerra in Ucraina e sulle ricadute anche energetiche sull’Italia. La Lezzi cerca di parlare delle energie rinnovabili come la solare e l’eoloica come alternative al fossile. Ma è a questo punto che Preatoni le contesta le possibilità limitate di queste risorse a fronte del fabbisogno energetico delle industrie italiane. “Lei non si preoccupi di cosa mi servirebbe, non accetto le sue lezioncine, non sono una ragazzina”, si altera la Lezzi. “A lei servirebbe un corso accelerato su come si crea ricchezza”. Risponde piccato Ernesto Preantoni. A quel punto i toni si alzano: “Ma sto ...