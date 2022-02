Le (irricevibili) richieste di Putin a Macron per fermare la guerra in Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre sono in corso i negoziati ufficiali tra le delegazioni di Russia e Ucraina intorno all’area del fiume Prypiat, al confine con la Bielorussia, il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, su sua richiesta, ha chiamato con il presidente russo Vladimir Putin. Nella nota diffusa dall’Eliseo si legge che Macron “ha di nuovo salutato il senso di responsabilità del presidente ucraino nella prospettiva dell’inizio dei negoziati e mentre l’Ucraina è sotto aggressione della Russia”. Le richieste della Francia sono state quelle di “sospendere tutti gli attacchi contro i civili, di preservare le infrastrutture civili e le vie di accesso all’Ucraina”. Istanze alla quale Putin ha risposto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Mentre sono in corso i negoziati ufficiali tra le delegazioni di Russia eintorno all’area del fiume Prypiat, al confine con la Bielorussia, il presidente francese Emmanuelha parlato al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, su sua richiesta, ha chiamato con il presidente russo Vladimir. Nella nota diffusa dall’Eliseo si legge che“ha di nuovo salutato il senso di responsabilità del presidente ucraino nella prospettiva dell’inizio dei negoziati e mentre l’è sotto aggressione della Russia”. Ledella Francia sono state quelle di “sospendere tutti gli attacchi contro i civili, di preservare le infrastrutture civili e le vie di accesso all’”. Istanze alla qualeha risposto ...

Advertising

SteMariotto : @Erika__P @MediasetTgcom24 sono richieste irricevibili - mattheaulait : @deveraunseraunn no ma quelle richieste sono chiaramente irricevibili: equivarrebbero ad una resa incondizionata dell'Ucraina - Cesare56479234 : @fratotolo2 Gli americani hanno il loro burattino, il comico trasformato in presidente, che avanzerà richieste irri… - frasc77 : @MantiniRita Assolutamente d’accordo. Si fermerà solo quando potrà ottenere qualcosa. Il problema è che al momento… - Cinzia59391505 : RT @Cinzia59391505: @Amaccagno66Anna @crislomb È cosi.Zelensky ha appena detto che ha poca fiducia in questa richiesta di negoziato di Puti… -