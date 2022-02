L'Atalanta torna a vincere, Sampdoria battuta 4-0 (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - Una vittoria schiacciante dopo tre mesi d'astinenza. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, oggi squalificato, è tornata a vincere in campionato davanti al proprio pubblico: 4-0 il risultato finale contro la Sampdoria, decisive le reti di Pasalic, Koopmeiners (doppietta) e Miranchuk. Quinto posto per i nerazzurri che si piazzano a -3 dalla zona Champions League con una partita da recuperare e rispondono alla vittoria della Juventus ad Empoli. Il primo tempo è praticamente a senso unico, con l'Atalanta che trova il gol del vantaggio dopo appena sei minuti: Pasalic si smarca bene in area e in tuffo supera Falcone sfruttando l'assist di Freuler. Al 18' arriva una timida reazione da parte della compagine ospite, ma Quagliarella non riesce a calciare per un contatto in area con Toloi: il direttore di ... Leggi su agi (Di martedì 1 marzo 2022) AGI - Una vittoria schiacciante dopo tre mesi d'astinenza. L'di Gian Piero Gasperini, oggi squalificato, èta ain campionato davanti al proprio pubblico: 4-0 il risultato finale contro la, decisive le reti di Pasalic, Koopmeiners (doppietta) e Miranchuk. Quinto posto per i nerazzurri che si piazzano a -3 dalla zona Champions League con una partita da recuperare e rispondono alla vittoria della Juventus ad Empoli. Il primo tempo è praticamente a senso unico, con l'che trova il gol del vantaggio dopo appena sei minuti: Pasalic si smarca bene in area e in tuffo supera Falcone sfruttando l'assist di Freuler. Al 18' arriva una timida reazione da parte della compagine ospite, ma Quagliarella non riesce a calciare per un contatto in area con Toloi: il direttore di ...

Advertising

Agenzia_Italia : #SerieA #atalanta #sampdoria In classifica i nerazzurri guadagnano il quinto posto e si piazzano a -3 dalla zona Ch… - ContropiedeA : Pasalic sblocca al 6 e tutto è in discesa per l'Atalanta che torna a vincere sul proprio terreno - nyepez : RT @LaStampa: Torna il ciclone Atalanta: poker alla Samp e quarto posto più vicino - LaStampa : Torna il ciclone Atalanta: poker alla Samp e quarto posto più vicino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Sampdoria 4-0: la Dea incanta e torna alla vittoria -