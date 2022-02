“La diagnosi | le cattiverie | le cadute e ora un po’ di serenità | ecco cosa significa avere una malattia rara”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Oggi, 28 febbraio, ricorre la giornata mondiale delle malattie rare. È una data importante perché ogni anno ricorda l’esistenza di queste patologie e di questi pazienti, sollecitando l’importanza di trovare una cura. Tante, tantissime, purtroppo, non hanno ancora una cura, di alcune si conosce appena il nome o poco più e di altre non si sa ancora nulla, quindi la ricerca scientifica è fondamentale. Mauna? Farsene un’idea è necessario per capire ilto di questa giornata, anche perché non è così scontato rendersene conto. Non è semplice comprenderlo ma nemmeno raccontarlo, perchètantissime cose, ha parecchie implicazioni con la propria quotidianità e più in generale con il proprio progetto di vita, quindi non è ...