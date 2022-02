Inter, l'ultima idea per la difesa è Viti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport anche l'Inter starebbe pensando a Mattia Viti, difensore centrale dell'Empoli seguito... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport anche l'starebbe pensando a Mattia, difensore centrale dell'Empoli seguito...

Advertising

sportli26181512 : Inter, l'ultima idea per la difesa è Viti: Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport anche l'Inter starebb… - infoitsport : Eto’o, l’ultima leggenda entrata nella Hall of Fame dell’Inter - sportli26181512 : Napoli, fame da scudetto. La fatica davanti di Milan e Inter. E la Juve ora può pensare in grande...: Napoli, fame… - imgiovannim : @FBiasin L'Inter all'ultima giornata - enricoI00 : RT @_GioSan_: @Napoli_Report @DAZN_IT Disse colui che in casa con l'Inter, ultima azione, punizione a favore per metterla in mezzo, ne mand… -