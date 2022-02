In Ucraina 400 mercenari russi per assassinare Zelensky. Lo scrive il Times (Di lunedì 28 febbraio 2022) Oltre 400 mercenari russi del gruppo paramilitare Wagner sono entrati in Ucraina con la missione di assassinare il presidente Volodomyr Zelensky e altri membri di spicco del suo governo. Lo riporta il Times, secondo cui i miliziani sarebbero stati fatti rientrare cinque settimane fa da una missione in Africa con la promessa di una ricca ricompensa. La notizia sarebbe stata appresa dalle autorità Kiev sabato mattina, poche ore prima che venisse imposto un coprifuoco totale sulla capitale durato fino a stamani, anche nel timore di azioni di sabotaggio di Mosca. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 febbraio 2022) Oltre 400del gruppo paramilitare Wagner sono entrati incon la missione diil presidente Volodomyre altri membri di spicco del suo governo. Lo riporta il, secondo cui i miliziani sarebbero stati fatti rientrare cinque settimane fa da una missione in Africa con la promessa di una ricca ricompensa. La notizia sarebbe stata appresa dalle autorità Kiev sabato mattina, poche ore prima che venisse imposto un coprifuoco totale sulla capitale durato fino a stamani, anche nel timore di azioni di sabotaggio di Mosca. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

