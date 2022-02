Il video del carro armato che schiaccia un’auto in Ucraina è reale ed è del 2022 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Informiamo i nostri lettori che in questo articolo verifichiamo delle immagini molto forti. Il 25 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto numerose segnalazioni che chiedevano di verificare l’autenticità di un video che mostra un veicolo civile schiacciato da un carro armato che viaggiava nella direzione opposta (sono immagini molto forti, ne sconsigliamo la visione alle persone particolarmente sensibili). Il filmato è stato presentato sui social network come una testimonianza dell’operazione militare lanciata dalla Russia, che a partire dalla notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso diverse aree dell’Ucraina. Si tratta di un filmato reale, risale al 2022 ed è stato girato in Ucraina ma ... Leggi su facta.news (Di lunedì 28 febbraio 2022) Informiamo i nostri lettori che in questo articolo verifichiamo delle immagini molto forti. Il 25 febbraiola redazione di Facta ha ricevuto numerose segnalazioni che chiedevano di verificare l’autenticità di unche mostra un veicolo civileto da unche viaggiava nella direzione opposta (sono immagini molto forti, ne sconsigliamo la visione alle persone particolarmente sensibili). Il filmato è stato presentato sui social network come una testimonianza dell’operazione militare lanciata dalla Russia, che a partire dalla notte tra il 23 e il 24 febbraioha bombardato e invaso diverse aree dell’. Si tratta di un filmato, risale aled è stato girato inma ...

