Papa Francesco ha ricevuto Brad Smith, presidente di Microsoft."La transizione verso una tecnologia che ponga al centro l'uomo richieste una leadership forte. Sabato abbiamo condiviso con il Papa le ...

Ultime Notizie dalla rete : Papa discute Il Papa discute di "pace digitale" con il presidente di Microsoft Papa Francesco ha ricevuto Brad Smith, presidente di Microsoft."La transizione verso una tecnologia che ponga al centro l'uomo richieste una leadership forte. Sabato abbiamo condiviso con il papa le nostre preoccupazioni e la nostra visione relativa ad alcune questioni urgenti, come la pace digitale. Siamo grati del fatto che abbia benedetto e sostenuo le nostre iniziative", si legge sui ...

Zelensky: "Russia compie genocidio in Ucraina"/ Video: "sparano su case e ospedali" PAPA ALL'AMBASCIATA RUSSA/ Mentre la Chiesa discute, Francesco va in "guerra" Le accuse lanciate contro la Russia sono notevoli, così come la croni - storia delle ultime ore che precede l'ultimatum ...

PAPA ALL'AMBASCIATA RUSSA/ Mentre la Chiesa discute, Francesco va in 'guerra' Il Sussidiario.net La forza del Papa contro la follia della guerra, il suo digiuno per fermarla Gli ultimatum. Le bombe. Le reazioni. Le armi. Le sanzioni. In un mondo che usa parole terribili seguite da azioni sanguinose, si eleva una sola ...

L'Angelus del Papa di oggi: "Chi fa la guerra dimentica l'umanità" Chi fa la guerra dimentica l'umanità, non guarda alla vita concreta delle persone. Papa Francesco si è affacciato come di consueto per il messaggio domenicale dalla finestra che si affaccia su piazza ...

