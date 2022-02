Guerre en Ukraine : Jeanfi Janssens bouleversé, son intime pensée pour ses grands-parents (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’émotion est au rendez-vous pour Jeanfi Janssens. Alors que la Guerre fait rage en Ukraine avec la Russie, l’humoriste est totalement bouleversé par les événements. C’est en effet via son compte Instagram qu’il a fait part de son ressenti. “Je prie de toutes mes forces pour l’Ukraine” a-t-il écrit en légende d’un post dévoilé le 25 février 2022. D’origine ukrainienne, l’acolyte de Stéphane Plaza a également évoqué le destin de ses grands-parents. “Stefan et Sophia Stryhanyn, pour moi vous étiez Pépé et Mémé, des grands parents en or. Il y a malheureusement bien longtemps que vous reposez en paix à Beaufort, berceau de mon enfance… mais en ce jour si particulier je ne ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’émotion est au rendez-vous. Alors que lafait rage enavec la Russie, l’humoriste est totalementpar les événements. C’est en effet via son compte Instagram qu’il a fait part de son ressenti. “Je prie de toutes mes forcesl’” a-t-il écrit en légende d’un post dévoilé le 25 février 2022. D’origine ukrainienne, l’acolyte de Stéphane Plaza a également évoqué le destin de ses. “Stefan et Sophia Stryhanyn,moi vous étiez Pépé et Mémé, desen or. Il y a malheureusement bien longtemps que vous reposez en paix à Beaufort, berceau de mon enfance… mais en ce jour si particulier je ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Guerre Ukraine IL GIOCO DELLE COLPE: A CHI DOBBIAMO ATTRIBUIRE LA RESPONSABILITÀ DELLA SITUAZIONE IN UCRAINA NEGLI ULTIMI 8 ANNI? Se non abbiamo ricevuto una copertura affidabile in 'tempo reale' delle guerre in Medio Oriente, ... Potete vedere il documentario di Oliver Stone 'Ukraine on Fire' per avere maggiori dettagli. Questo è ...

Volodymyr Zelensky : qui est Olena Zelenska, la femme du président ukrainien ? Depuis que Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine , Olena Zelenska a refusé de se laisser intimider. Sur Instagram, elle a souhaité montrer sa détermination à son peuple via une publication ...

Ukraine : des dizaines de milliers d’Africains, Arabes et Afghans bloqués aux frontières Des dizaines de milliers de ressortissants africains en Ukraine sont empêchés de fuir vers la sécurité après l’offensive russe, selon des témoignages publiées sur les réseaux sociaux. Alors que les pa ...

De quelques vérités sur l'Ukraine et la Russie. Par un diplomate chevronné Quelle est votre lecture de la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine ? Avant d'y répondre, je souhaite commencer avec un point qui est trop peu évoqué dans les médias : le point de vue du présiden ...

