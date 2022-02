“Due telefonate che mi hanno reso l’uomo più felice del mondo” | Tiziano Ferro è diventato papà di due bambini

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Due meraviglie di 4 e 9 mesi. Li presenta così, con un messaggio che è un misto tra la commozione e l’orgoglio,. Si tratta dei piccoli Andres e Margherita che loper la prima volta. Insieme a suo marito Victor Allen, il cantante romano sarà il genitore di questi due piccoli fortemente voluti dalla coppia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@dei piccoli Andre e Margherita Il cantautore di Latina lo ha annunciato con un post su Instagram (senza specificare se si sia trattato di adozione o utero in affitto). Una notizia ...

Ma soprattutto, cosa giri nella testa di chi ha volutamente creato quella bufala, alimentando paure ed allarmismi di cui, dopoanni di pandemia e con una guerra in Europa, non si sentiva ...... Tiziano Ferro ringrazia Papa Francesco per l'apertura sulle unioni civili: "Mi ricordi chi sono" Tiziano Ferro papà: l'annuncio social 'mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La ...«Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste ...Tiziano Ferro e il marito Victor Allen hanno annunciato su Instagram la buona notizia: sono diventati genitori di Margherita e Andres. Lo hanno fatto pubblicando uno scatto di famiglia che immortala i ...