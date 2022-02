Di Maio “Ue compatta | pronti a inasprire le sanzioni alla Russia”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “I colloqui odierni ci hanno permesso di passare in rassegna le principali questioni bilaterali, i recenti sviluppi internazionali. Questa missione si inserisce in un contesto internazionale drammaticamente cambiato a seguito dell'aggressione militare verso l'Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di, in visita ad Algeri.“Tra le vittime di questa guerra purtroppo c'è anche un giovane algerino – ha aggiunto -. Esprimo tutta la solidarietàfamiglia in nome del governo italiano. In questo momento l'Italia è al fianco del popolo ucraino, l'Unione Europea sta reagendo in manieraanche perchè a rischio c'è la sicurezza dell'intero continente”.“Per noi tutti il popolo ucraino rappresenta una resistenza europea. Continueremo con tutti i partner G7 a sostenere il governo ...