Corona virus: Italia, 1099934 attualmente positivi a test (-22344 in un giorno) con 154767 decessi (207) e 11528135 guariti (40415). Totale di 12782836 casi (17981) Dati della protezione civile: effettuati 198513 tamponi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1099934 attualmente positivi a test (-22344 in un giorno) con 154767 decessi (207) e 11528135 guariti (40415). Totale di 12782836 casi (17981) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 198513 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(207) e).di) proviene da Noi Notizie..

