Calendario Mondiale MotoGP 2022: tutte le date, programma, dove si svolgeranno i GP (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ormai ci siamo, tra meno di sette giorni comincerà ufficialmente il MotoMondiale 2022. Da venerdì 4 a domenica 6 marzo il circuito di Losail ospiterà il weekend del Gran Premio del Qatar, valido come round inaugurale del nuovo campionato per le classi MotoGP, Moto2 e Moto3. Successivamente il circus farà tappa in Indonesia (18-20 marzo), Argentina (1-3 aprile) e Texas (8-10 aprile), per poi iniziare il lungo tour europeo a partire da Portimao (22-24 aprile). Da segnalare il debutto iridato del KymyRing per il GP di Finlandia dall’8 al 10 luglio. Fari puntati per gli appassionati italiani sugli appuntamenti del Mugello (27-29 maggio) e di Misano Adriatico (2-4 settembre). Dopo Aragon (16-18 settembre) il paddock comincerà poi la consueta trasferta asiatica caratterizzata quest’anno da quattro round: Giappone, Thailandia, Australia e ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ormai ci siamo, tra meno di sette giorni comincerà ufficialmente il Moto. Da venerdì 4 a domenica 6 marzo il circuito di Losail ospiterà il weekend del Gran Premio del Qatar, valido come round inaugurale del nuovo campionato per le classi, Moto2 e Moto3. Successivamente il circus farà tappa in Indonesia (18-20 marzo), Argentina (1-3 aprile) e Texas (8-10 aprile), per poi iniziare il lungo tour europeo a partire da Portimao (22-24 aprile). Da segnalare il debutto iridato del KymyRing per il GP di Finlandia dall’8 al 10 luglio. Fari puntati per gli appassionati italiani sugli appuntamenti del Mugello (27-29 maggio) e di Misano Adriatico (2-4 settembre). Dopo Aragon (16-18 settembre) il paddock comincerà poi la consueta trasferta asiatica caratterizzata quest’anno da quattro round: Giappone, Thailandia, Australia e ...

