ASUSTOR e ASUS insieme per massime prestazioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) ASUSTOR e ASUS insieme per assicurare massime prestazioni e i più elevati livelli di affidabilità. Ecco i nuovi prodotti dei brand in bundle Per sfruttare al meglio le funzionalità di un NAS, la scelta del router cui dovrà essere connesso riveste un ruolo di fondamentale importanza. Per questo motivo ASUSTOR e ASUS hanno messo a punto una serie di bundle NAS & router che, oltre a essere vantaggiosi sul fronte del budget, garantiscono il massimo in fatto di funzionalità, affidabilità e performance. La collaborazione tra i due colossi nasce per via della cosapevolezza che, soprattutto in ambito domestico e SoHo, la scelta del router cui collegare i NAS può essere in grado di fare la differenza, ha spinto ...

Ultime Notizie dalla rete : ASUSTOR ASUS Asustor, come proteggersi dall'attacco ransomware Deabolt Compilare questo modulo per far essere contattati dai tecnici ASUS Asustor ha informato che rilascerà ulteriori informazioni con nuovi sviluppi man mano che il team indagherà e scoprirà di più sulle ...

Asus aggiorna il sistema operativo dei propri NAS Per assicurare a tutti i possessori dei propri dispositivi i massimi livelli di affidabilità, sicurezza e le migliori performance, Asustor è costantemente al lavoro sul sistema operativo dei propri ...

Deadbolt Ransomware Infects Asustor Devices Asustor, a subsidiary of technology giant ASUS that specializes in network-attached storage devices, has been affected by ransomware strain Deadbolt. The company ...

