Anniversari 2022 | marzo tra date da ricordare ed eventi

(Di martedì 1 marzo 2022) 1°Dieci anni fa, la morte di Lucio Dalla. Il cantautore bolognese è considerato uno dei più importanti artisti italiani degli ultimi anni grazie a capolavori come 41943 o Piazza grande, entrate nel repertorio classico della canzone italiana. Vent’anni fa, l’Euro è diventato la nuova moneta ufficiale italiana con un cambio di 1936,27 lire. Dopo un periodo di doppia circolazione, la lira è stata ritirata ufficialmente a partire dal primo2002. 2Jon Bon Jovi compie oggi 60 anni. Lo stesso giorno in cui è nato l'artista statuninense, nel 1962, nella partita di NBA tra i Philadelphia 76ers e i New York Knicks, Wilt Chamberlain riesce a segnare 100 punti, stabilendo un primato tutt'oggi imbattuto. 3Si celebra oggi la Giornata internazionale dell'orecchio e dell'udito e ...

Tempo di lettura: 3 minuti Cremona. Un anno ricco diper Cremona, infatti in questoricorrono i centenari dalla nascita di due importanti esponenti della cultura italiana che hanno legato la loro vita, chi in maniera più breve, chi fino ...... per evitare la ritualità e la retorica celebrativa di certi; analisi e riflessione ... Il percorso dell'anno scolastico 2021 -comporta, in seguito, la riflessione sul ruolo del ..."Oggi è l’anniversario della morte di mio nonno Piero Bargellini. Come tutti gli anni siamo andati con mia madre e mio zio a portare una rosa alla sua tomba dove riposa insieme alla sua amata Lelia".Un festival per il 25° anniversario di Persona si terrà dal 28 maggio al 10 giugno 2022. L'evento si svolgerà a Tokorozawa Sakura Town a Saitama, in Giappone e includerà mostre, con merce esclusiva ...