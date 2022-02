Ancora in corso i colloqui Mosca - Kiev. Putin: 'Occidente impero della menzogna'. L'Ue dice no all'ingresso immediato dell'Ucraina nella ... (Di lunedì 28 febbraio 2022) I negoziati tra le delegazioni russa e Ucraina nella regione di Gomel in Bielorussia, sono Ancora in corso . E' quanto hanno riferito Ria Novosti e la tv Rossiya24, smentendo quanto affermato poco ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 28 febbraio 2022) I negoziati tra le delegazioni russa eregione di Gomel in Bielorussia, sonoin. E' quanto hanno riferito Ria Novosti e la tv Rossiya24, smentendo quanto affermato poco ...

emergenzavvf : #FinoMornasco (CO) #27febbraio 16:10, intervento dei #vigilidelfuoco ancora in corso per un elicottero privato cadu… - a_padellaro : Perché gli ucraini ancora non si arrendono? Cosa aspettano? Perché si ostinano a resistere, a intralciare il corso… - pietroraffa : Un consigliere del ministero dell'interno ucraino ha detto che negoziati sono terminati, mentre i media russi (Ria… - cristiansabau1 : RT @cristiansabau1: Ucraina e Russia, colloqui ancora in corso. Abramovich mediatore. Bombe su Kharkiv, decine di morti - cristiansabau1 : Ucraina e Russia, colloqui ancora in corso. Abramovich mediatore. Bombe su Kharkiv, decine di morti -