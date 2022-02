Ucraina-Russia, Follini: "Rischi e dolori anche per noi, meno torpore civile" (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) - "L'aggressione russa all'Ucraina sembra indurci -insieme- all'indignazione e alla rassegnazione. Ma forse più alla seconda che alla prima. Come se la sua brutalità nutrisse più la nostra paura che il nostro sdegno. Sarà il caso di rifletterci. E magari anche di cercare di reagire. Le generazioni meno recenti si erano fatte le ossa manifestando contro guerre e invasioni, mobilitandosi in nome dei popoli derelitti, indignandosi contro le grandi potenze dell'epoca. Le nostre strade si sono riempite volta a volta di bandiere (soprattutto americane) bruciate e di parole d'ordine e canti di libertà con cui si voleva celebrare la nostra solidarietà contro ogni oppressione. Chi ha qualche anno in più conserva memoria delle proteste contro gli americani per il Vietnam, di quelle meno affollate contro i sovietici ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) - "L'aggressione russa all'sembra indurci -insieme- all'indignazione e alla rassegnazione. Ma forse più alla seconda che alla prima. Come se la sua brutalità nutrisse più la nostra paura che il nostro sdegno. Sarà il caso di rifletterci. E magaridi cercare di reagire. Le generazionirecenti si erano fatte le ossa manifestando contro guerre e invasioni, mobilitandosi in nome dei popoli derelitti, indignandosi contro le grandi potenze dell'epoca. Le nostre strade si sono riempite volta a volta di bandiere (soprattutto americane) bruciate e di parole d'ordine e canti di libertà con cui si voleva celebrare la nostra solidarietà contro ogni oppressione. Chi ha qualche anno in più conserva memoria delle proteste contro gli americani per il Vietnam, di quelleaffollate contro i sovietici ...

