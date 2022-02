Advertising

zazoomblog : Torino: pattuglia tricolore nel main draw - #Torino: #pattuglia #tricolore - iopunto67 : RT @nunzia0: TORINO - Non hai la mascherina? Ti becchi una testata. Oltretutto dall’unico della pattuglia che ne era anche lui sprovvisto.… - CorriereAlbaBra : Nel tardo pomeriggio del 17 febbraio presso il casello autostradale di Millesimo della A6, una pattuglia della Sott… - riccio_m : Io multerei la pattuglia per abuso di potere -

Ultime Notizie dalla rete : Torino pattuglia

FIT

Nella serata di ieri - 25 febbraio - alle ore 21.30 unadipendente dell'aliquota radiomobile della Compagnia carabinieri di Cairo Montenotte, ... C., nato anel 1960, residente a ...... unadell'Ufficio Prevenzione Generale in servizio di controllo del territorio nota un soggetto straniero sotto i portici di via Nizza che, alla vista della, fa cadere qualcosa ...I poliziotti lo fermano: si tratta di un cittadino ventinovenne di nazionalità gambiano, privo di documenti di identificazione ed irregolare sul territorio nazionale ...TORINO – E’ domenica pomeriggio ... Foto di repertorio Lo scorso lunedì sera, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale in servizio di controllo del territorio nota un soggetto straniero sotto i ...