Advertising

sportli26181512 : Lazio-Napoli 1-2: video, gol e highlights: Super partita all'Olimpico: tante occasioni, due gol nel finale e il Nap… - napolipiucom : Super Napoli all'Olimpico, gli azzurri battono la Lazio 2-1 -VIDEO #Highlights #lazionapoli #ForzaNapoliSempre… - gilnar76 : LAZIO-NAPOLI 1-2: GOL STRAORDINARIO FABIAN RUIZ AL 93. SUPER INSIGNE #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #LazioNapoli 1-2 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): gol straordinario di Fabian #Ruiz al 94', non basta un super gol di #Pedro http… - Pall_Gonfiato : #LazioNapoli 1-2 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): gol straordinario di Fabian #Ruiz al 94', non basta un super gol di #Pedro -

Ultime Notizie dalla rete : Super Napoli

Napolipiu.com

Giocatadello spagnolo, che dal limite, al volo, buca Ospina. Non è finita, con Fabian Ruiz che al 94' regala tre punti fondamentali per Spalletti in chiave scudetto. Lazio -la cronaca ...Lo spagnolo con untiro dalla distanza batte Ospina ma ilnon si arrende e a pochi secondi dalla fine arriva il gol di Fabian Ruiz, che fa volare la squadra di Spalletti in testa alla ...Poi super Koulibaly nell’anticipare lo stesso Luis Alberto sul ... alle sue spalle c’è Pedro che per poco non anticipa il portiere del Napoli. Alla fine l’ex Roma commette fallo. Punizione dalla tre ...84' - Doppia sostituzione in casa Lazio: fuori Patric e Leiva e dentro Acerbi e Basic. 83' - Trattenuta abbastanza evidente di Mattia Zaccagni ai danni di Adam Ounas, giallo per il biancoceleste. 82' ...