Separazione Michelle Hunziker-Trussardi: spunta il vero motivo | È tutta colpa sua (Di domenica 27 febbraio 2022) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati dopo undici anni di matrimonio. Ora spunta qual è il vero motivo della Separazione e si scopre che è tutta colpa sua. Michelle Hunziker è una modella e conduttrice televisiva svizzera, nata a Sorengo nel 1977. Oggi ha 45 anni d’età e per undici anni, fino al gennaio del 2022, è stata al fianco dell’imprenditore Tomaso Trussardi, rampollo della famosa casa di moda italiana. Da un paio di mesi Michelle Hunziker e Trussardi si sono lasciati. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker (screenshot Instagram)Il matrimonio tra ... Leggi su kronic (Di domenica 27 febbraio 2022)e Tomasosi sono lasciati dopo undici anni di matrimonio. Oraqual è ildellae si scopre che èsua.è una modella e conduttrice televisiva svizzera, nata a Sorengo nel 1977. Oggi ha 45 anni d’età e per undici anni, fino al gennaio del 2022, è stata al fianco dell’imprenditore Tomaso, rampollo della famosa casa di moda italiana. Da un paio di mesisi sono lasciati. Tomaso(screenshot Instagram)Il matrimonio tra ...

Advertising

infoitcultura : La vendetta di Trussardi dopo la separazione, 'Michelle Hunziker fatta fuori': annullata la partecipazione - infoitcultura : Michelle Hunziker: ecco come sta dopo la separazione - CronacaSocial : ?? Michelle Impossible, la Hunziker svela come sta vivendo la separazione da Tommaso Trussardi. ????… - zazoomblog : Michelle Hunziker dopo la separazione da Tomaso Trussardi lei non potrà più … - #Michelle #Hunziker #separazione - infoitcultura : Michelle Hunziker, dopo la separazione da Tomaso Trussardi lei non potrà più … -