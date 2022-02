Russia-Ucraina, la prima guerra di internet (tra hacker e social) (Di domenica 27 febbraio 2022) Mai come nella guerra tra Russia e Ucraina i social network, nel bene e nel male, sono protagonisti Il coinvolgimento dei social network nella guerra tra Russia e Ucraina è totale, ma se nei piani tattici per l'invasione sono state finora risparmiate sia la televisione nazionale, sia le reti telefoniche mobili e la maggioranza delle applicazioni di messaggistica, il motivo è anche per poter usare queste fonti di informazione collettiva per diversi scopi, tra i quali certamente anche quello umanitario. Salvo che in talune zone geografiche, dove le comunicazioni sono bloccate da attacchi informatici o da disturbatori radio, come i jammer, per opportunità militare. Lasciar funzionare i social è un segnale chiaro che mira anche a ... Leggi su panorama (Di domenica 27 febbraio 2022) Mai come nellatranetwork, nel bene e nel male, sono protagonisti Il coinvolgimento deinetwork nellatraè totale, ma se nei piani tattici per l'invasione sono state finora risparmiate sia la televisione nazionale, sia le reti telefoniche mobili e la maggioranza delle applicazioni di messaggistica, il motivo è anche per poter usare queste fonti di informazione collettiva per diversi scopi, tra i quali certamente anche quello umanitario. Salvo che in talune zone geografiche, dove le comunicazioni sono bloccate da attacchi informatici o da disturbatori radio, come i jammer, per opportunità militare. Lasciar funzionare iè un segnale chiaro che mira anche a ...

