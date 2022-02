Non è tempo di discutere. Zelensky siamo noi (Di domenica 27 febbraio 2022) Verrà il tempo dei ragionamenti strategici di lungo periodo, delle riflessioni intorno all’espansione ad est della Nato, degli sforzi per tenere la Russia nell’orbita europea senza regalarla ad un’alleanza organica con la Cina. Ma questo tempo non è adesso, non è quello dei cannoni e dei tank che sparano su obiettivi civili e militari in Ucraina per piegare una nazione la cui unica “colpa” è di non piegarsi ai voleri dello Zar di Mosca. E questo non è nemmeno il tempo per discutere di come funziona la democrazia nelle nazioni dell’ex orbita sovietica, anche se avremmo molto da dire su come vanno le cose in Polonia, in Ungheria ed anche a Kiev. Non tutto dell’Ucraina ci può piacere, tanto per essere chiari, perché sappiamo bene che anche lì prospera un’élite oligarchica che controlla quasi tutto del Paese, con effetti ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) Verrà ildei ragionamenti strategici di lungo periodo, delle riflessioni intorno all’espansione ad est della Nato, degli sforzi per tenere la Russia nell’orbita europea senza regalarla ad un’alleanza organica con la Cina. Ma questonon è adesso, non è quello dei cannoni e dei tank che sparano su obiettivi civili e militari in Ucraina per piegare una nazione la cui unica “colpa” è di non piegarsi ai voleri dello Zar di Mosca. E questo non è nemmeno ilperdi come funziona la democrazia nelle nazioni dell’ex orbita sovietica, anche se avremmo molto da dire su come vanno le cose in Polonia, in Ungheria ed anche a Kiev. Non tutto dell’Ucraina ci può piacere, tanto per essere chiari, perché sappiamo bene che anche lì prospera un’élite oligarchica che controlla quasi tutto del Paese, con effetti ...

Ultime Notizie dalla rete : Non tempo Jason Momoa: arrivano nuovi, sorprendenti sviluppi sulla vita sentimentale dell'attore ... " Jason è tornato a vivere con Lisa circa due settimane fa e ora trascorrono molto tempo insieme. Hanno deciso di lavorare sulle cose che non andavano più nella loro relazione, invece che gettare la ...

Star Wars, Disney lavora al ritorno di un personaggio amato dai fan? ... Disney ha da tempo intrapreso la strada dell'espansione del franchise di Star Wars tra cinema, tv ... Si mise alla ricerca della leggendaria Valle dei Jedi , un enorme punto focale d'energia che non ...

TEMPO REALE/ Zelensky, non negoziamo in Bielorussia ANSA Nuova Europa Piacenza – Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale La partita Piacenza - Sudtirol del 27 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventinovesima giornata di Serie C 2021/2022 ...

Atletica, Marcell Jacobs: “Importante vincere, il tempo devo farlo tra un mese” Grande attesa nella seconda e ultima giornata dei Campionati Assoluti Indoor di atletica leggera di scena ad Ancona. Un menù ricchissimo di gare e tra queste anche i 60 metri del campione olimpico dei ...

