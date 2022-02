LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2022 in DIRETTA: fase ondulata, il gruppo accusa 2? sulla fuga (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Ci sono ben quattro corridori olandesi al comando, la nazione più rappresentata nella fuga di giornata. 14.41 100 chilometri alla conclusione! Mancano sette chilometri al prossimo muro, quello di Hameau des Papin: 1,2 km al 5,8%. 14.39 Healy e Van den Berg, due uomini della EF Education-EasyPost riescono a rientrare nel gruppo di testa: sono nove i battistrada. 14.36 Continuano la corsa di testa Luke Durbridge (Team BikeExchange-Jayco), Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise), Wessel Krul (Human Powered Health), Arjen Livyns, Bas Tietema (Bingoal Pauwels Sauces WB), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) e Luis Guillermo Mas Bonet (Movistar). 14.34 In gara oggi anche Peter Sagan, apparso in evidenti difficoltà ieri nella Omloop. Oggi potrebbe trovare un terreno ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 Ci sono ben quattro corridori olandesi al comando, la nazione più rappresentata nelladi giornata. 14.41 100 chilometri alla conclusione! Mancano sette chilometri al prossimo muro, quello di Hameau des Papin: 1,2 km al 5,8%. 14.39 Healy e Van den Berg, due uomini della EF Education-EasyPost riescono a rientrare neldi testa: sono nove i battistrada. 14.36 Continuano la corsa di testa Luke Durbridge (Team BikeExchange-Jayco), Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise), Wessel Krul (Human Powered Health), Arjen Livyns, Bas Tietema (Bingoal Pauwels Sauces WB), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) e Luis Guillermo Mas Bonet (Movistar). 14.34 In gara oggi anche Peter Sagan, apparso in evidenti difficoltà ieri nella Omloop. Oggi potrebbe trovare un terreno ...

