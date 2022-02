L'esercito russo è entrato a Kharkiv, seconda città più grande dell'Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) Le truppe russe sono entrate a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina nel nord est del Paese. Lo ha detto su Telegram Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni di Kiev, spiegando che ''un gruppo... Leggi su europa.today (Di domenica 27 febbraio 2022) Le truppe russe sono entrate a, lapiùnel nord est del Paese. Lo ha detto su Telegram Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni di Kiev, spiegando che ''un gruppo...

Advertising

riotta : 'Esercito russo non si aspettava resistenza #Ucraina, aveva promesso #Putin una passeggiata. La resistenza accanita… - TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Si combatte alle porte di Kiev, con la Russia che bersaglia la capitale dell'Ucraina da piu'… - fanpage : Il palazzo della SBU (il Servizio di Sicurezza) ha preso fuoco dopo essere stato colpito dall'esercito russo. L'ed… - fax1974 : RT @barbarajerkov: “L’esercito russo è arrivato per sterminare gli scagnozzi del regime giudeo-capitalista” Volantino dell’esercito russo d… - Albertine2412 : Esercito russo, un paese storicamente non amico, era penetrato in Italia su espresso e cortese invito dell'allora p… -