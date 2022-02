Guerra Ucraina, Scaroni: «Faremo qualcosa in occasione del derby» (Di domenica 27 febbraio 2022) . Le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni parla così della Guerra in Ucraina e di come colpisce il mondo del calcio. Le parole del presidente del Milan a La7. «Gazprom? È uno sponsor UEFA e dunque non ci riguarda. Come società Faremo qualcosa nel derby di Coppa Italia che avremo questa settimana per mostrare che vogliamo tutti la pace ed anche per mostrare solidarietà al popolo ucraino». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) . Le parole del presidente del Milan Paoloparla così dellaine di come colpisce il mondo del calcio. Le parole del presidente del Milan a La7. «Gazprom? È uno sponsor UEFA e dunque non ci riguarda. Come societàneldi Coppa Italia che avremo questa settimana per mostrare che vogliamo tutti la pace ed anche per mostrare solidarietà al popolo ucraino». L'articolo proviene da Calcio News 24.

