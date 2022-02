Guerra Ucraina, De Zerbi e il suo staff lasciano Kiev in treno (Di domenica 27 febbraio 2022) Arrivano le prime notizie riguardo De Zerbi e il suo staff: l’allenatore con i suoi colleghi ha lasciato Kiev in treno Giorni frenetici in Ucraina per la Guerra in atto con la Russia. Erano rimasti in Hotel anche i giocatori dello Shakhtar Donetsk compreso De Zerbi e il suo staff. L’ultima notizia è quella che l’allenatore ex Sassuolo e il suo staff hanno lasciato Kiev in treno e raggiungeranno l’Italia in tarda notte. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Arrivano le prime notizie riguardo Dee il suo: l’allenatore con i suoi colleghi ha lasciatoinGiorni frenetici inper lain atto con la Russia. Erano rimasti in Hotel anche i giocatori dello Shakhtar Donetsk compreso Dee il suo. L’ultima notizia è quella che l’allenatore ex Sassuolo e il suohanno lasciatoine raggiungeranno l’Italia in tarda notte. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - 971610e : RT @pbecchi: Vogliamo che cessi la guerra? E per farla cessare mandiamo armi e soldati in Ucraina? Così si prepara, in Europa (non in Ameri… - Yorickyorick44 : RT @franborgonovo: In #Ucraina i non vaccinati sono la stragrande maggioranza della popolazione. Tutti vogliono la guerra per la libertà di… -