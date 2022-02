Friedkin, mezzo miliardo per la Roma in un anno e mezzo (Di domenica 27 febbraio 2022) La semestrale chiusa ancora in rosso (-113 milioni al 31 dicembre 2021) ha portato anche a nuovi versamenti da parte della proprietà della famiglia Friedkin per la Roma. Portando così complessivamente l’esborso dei proprietari statunitensi oltre quota mezzo miliardo di euro nel giro di un anno e mezzo. A febbraio 2022 sono infatti arrivati dai L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 27 febbraio 2022) La semestrale chiusa ancora in rosso (-113 milioni al 31 dicembre 2021) ha portato anche a nuovi versamenti da parte della proprietà della famigliaper la. Portando così complessivamente l’esborso dei proprietari statunitensi oltre quotadi euro nel giro di un. A febbraio 2022 sono infatti arrivati dai L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Friedkin, mezzo miliardo per la Roma in un anno e mezzo: La semestrale chiusa ancora in rosso (-1… - Ailand1992 : RT @CalcioFinanza: Friedkin, mezzo miliardo per la Roma in un anno e mezzo di proprietà - CalcioFinanza : Friedkin, mezzo miliardo per la Roma in un anno e mezzo di proprietà - fragentile_ : @PinoVaccaro77 @Sig_Ceretti @4n1mo51t1som1n4 @NicoSchira @kingoftraveler @aleaus81 @FLaudani1 @tempoweb Certo, ma v… - Marco06142607 : @4n1mo51t1som1n4 @85FdR Questa disamina è condivisibile. Ma credo che se ci sei arrivato tu con tutto il rispetto,… -