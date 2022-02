Fausto Leali, quattro figli e tre matrimoni: chi sono Samantha, Francis, Deborah e Lucrezia (Di domenica 27 febbraio 2022) Fausto Leali ha sposato Milena Cantù (ex di Adriano Celentano). Da questa relazione sono nate due figlie: Samantha e Deborah Leali. La storia con la Cantù ha poi avuto fine e qualche tempo dopo Leali si è poi sposato una seconda volta con Claudia Cocomello. Dalla donna Leali ha avuto altri due figli: Lucrezia e Francis Faustino. Anche questa volta però la storia d’amore non ha avuto futuro e i due si sono poi lasciati. Il grande artista ha avuto ben 4 figli da due matrimoni diversi. Esattamente dal 1963 fino al 1983 è stato sposato con la cantante Milena Cantù e dalla loro relazione sono nate le prime due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022)ha sposato Milena Cantù (ex di Adriano Celentano). Da questa relazionenate duee:. La storia con la Cantù ha poi avuto fine e qualche tempo doposi è poi sposato una seconda volta con Claudia Cocomello. Dalla donnaha avuto altri dueFaustino. Anche questa volta però la storia d’amore non ha avuto futuro e i due sipoi lasciati. Il grande artista ha avuto ben 4da duediversi. Esattamente dal 1963 fino al 1983 è stato sposato con la cantante Milena Cantù e dalla loro relazionenate le prime due ...

