Draghi: "L'Italia appoggia in pieno la linea dell'Ue sulle sanzioni alla Russia, incluse quelle nell'ambito Swift" (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha seguito gli sviluppi del conflitto in Ucraina a partire da una telefonata con il Presidente ucraino, Volodimir Zelensky. Il premier resta in contatto costante con i leader dell'Unione europea, nella convinzione che l'Europa debba essere unita nella difesa del paese sotto attacco delle truppe di Mosca. A Zelensky e al popolo ucraino Draghi ha espresso "la solidarietà e vicinanza dell'Italia di fronte all'attacco della Federazione Russa". Zelensky ha dal canto suo "confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri e ha ringraziato il presidente Draghi per il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli". ... Leggi su agi (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario, ha seguito gli sviluppi del conflitto in Ucraina a partire da una telefonata con il Presidente ucraino, Volodimir Zelensky. Il premier resta in contatto costante con i leader'Unione europea,a convinzione che l'Europa debba essere unitaa difesa del paese sotto attaccoe truppe di Mosca. A Zelensky e al popolo ucrainoha espresso "la solidarietà e vicinanzadi fronte all'attaccoa Federazione Russa". Zelensky ha dal canto suo "confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri e ha ringraziato il presidenteper il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli". ...

