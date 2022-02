Covid, in Campania 2.708 nuovi casi e 5 morti, 47 pazienti in terapia intensiva (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono 2.708 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 27.101 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 5 nuovi decessi. In Campania sono 47 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 769 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono 2.708 idi-19 emersi ieri indall’analisi di 27.101 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regionesono inseriti 5decessi. Insono 47 iricoverati in, 769 iricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

aranciaverde : RT @lucarango88: ??#Campania #Covid_19 #27febbraio 585 casi su 9.868 molecolari (5,93%) e 2.123 su 17.233 antigenici (12,32%): 2.708 casi… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 2.708 con 5 morti. Le tabelle - occhio_notizie : Il bollettino sull'emergenza Covid in Campania per la giornata di oggi, 27 febbraio 2022 - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #27febbraio 585 casi su 9.868 molecolari (5,93%) e 2.123 su 17.233 antigenici (12,32%): 2.70… - mattinodinapoli : Covid in Campania, 3.578 casi e 13 morti: l'indice di contagio stabile al 9,99%, ancora giù i ricoveri -