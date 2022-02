Covid Campania | contagi stabili | calano le terapie intensive

(Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2.708 i positivi aldel giorno insu un totale di 27.101 test effettuati per un indice dio pari al 10%, in leggera flessione rispetto al 10, 52% di ieri. Dei 27.101 esami 17.233 sono quelli antigenici e 9.868 i molecolari. Cinque le persone decedute nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 812, mentre sono 47 quelli occupati (-3 rispetto al dato di ieri). I posti letto di degenza occupati sono 769 (-27 rispetto a ieri). I posti letto di degenza disponibili sono 3160. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.708 positivi su 27.101 tamponi esaminati, 870 in meno di ieri con 8.439 test processati in meno. Di questi, 2.123 su 17.233 sono positivi al tampone antigenico. Continua progressivamente ad allentarsi la morsa del Covid anche in Campania, dove le terapie intensive si svuotano e i contagi diminuiscono giorno dopo giorno. Secondo i dati del bollettino sono 2.708 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 27.101 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 5 nuovi decessi.