Che tempo che fa: Costanzo giù di voce, Maria De Filippi lo punzecchia (Di lunedì 28 febbraio 2022) I due coniugi sono stati ospiti del talk show di Fabio Fazio: fra il “mal di gola” del giornalista e le battutine della conduttrice, ecco i momenti salienti L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022) I due coniugi sono stati ospiti del talk show di Fabio Fazio: fra il “mal di gola” del giornalista e le battutine della conduttrice, ecco i momenti salienti L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

riotta : Oggi @fattoquotidiano mi attacca, via Travaglio, per aver solo detto che preferivo la Spinelli democratica, un temp… - borghi_claudio : Mai cancellati così tanti tweet già scritti e pronti da pubblicare come in questi giorni. Persino uno che usualment… - lmisculin : La narrazione secondo cui Putin sarebbe «impazzito», «isolato», un matto che si è spinto troppo in là, viene casual… - abcdeced : Il bello è che è da un po' di tempo che fa questa cosa ed io mi chiedo cosa le dice la testa quando decide di aprir… - SimonHume17 : @colvieux È chiaro ormai da tempo che prima che Macron andasse a negoziare, Putin già aveva deciso di attaccare e c… -