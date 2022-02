Zelensky non scappa. “Siamo qui a difendere l’Ucraina”. Il video (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymir Zelensky si riprende in un video con i suoi collaboratori più stretti: “Il leader della fazione è qui, il capo dell’ufficio del presidente è qui, il primo ministro Shmygal è qui, è qui Podolyak. Il presidente è qui. Siamo tutti qui, i nostri militari sono qui, i cittadini della società sono qui. Siamo tutti qui, a difendere la nostra indipendenza, il nostro paese. Gloria ai nostri soldati, gloria all’Ucraina” Leggi su formiche (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymirsi riprende in uncon i suoi collaboratori più stretti: “Il leader della fazione è qui, il capo dell’ufficio del presidente è qui, il primo ministro Shmygal è qui, è qui Podolyak. Il presidente è qui.tutti qui, i nostri militari sono qui, i cittadini della società sono qui.tutti qui, ala nostra indipendenza, il nostro paese. Gloria ai nostri soldati, gloria al

