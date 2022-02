Ucraina | Tuchel su Abramovich | ' C' è incertezza | siamo preoccupati'

(Di sabato 26 febbraio 2022) L'allenatore del Chelsea Thomasha ammesso che lui e i suoi giocatori sonoe distratti dall'"" per la situazione del patron Romandopo l'invasione della ...

Si è appena dimesso Abramovich , numero uno del Chelsea , per motivi legati alla guerra Russia -. E così quella che sarebbe stata la solita finalina inglese per una coppa diventa la Finale ...Con l'invasione della Russia inla situazione si è ovviamente aggravata e il deputato ... L'allenatorenon ha nascosto tutta la sua preoccupazione, che è anche quella dei calciatori.L'oligarca russo, Roman Abramovic, ha lasciato la presidenza del Chelsea anticipando le sanzioni anti-Russia del Governo Johnson ...La guerra della Russia in Ucraina ha ora ripercussioni sul Chelsea FC.Il proprietario Roman Abramovich (55) abbandona la gestione del club con effetto ...