Ucraina, palazzo colpito a Kiev da un missile: una telecamera riprende l'impatto (Di sabato 26 febbraio 2022) Un palazzo residenziale e' stato colpito a Kiev, tra il diciottesimo e il ventunesimo piano, da un missile. Le immagini del momento dell'impatto, riprese da una telecamera di sicurezza, vengono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Unresidenziale e' stato, tra il diciottesimo e il ventunesimo piano, da un. Le immagini del momento dell', riprese da unadi sicurezza, vengono ...

Advertising

silvia_sb_ : La custode del mio palazzo è ucraina, ingegnera, poliglotta. Piange per i figli rimasti soli a Kyiv. La seconda dov… - Palazzo_Chigi : Non vi è alcuna richiesta di eccezione sulle #sanzioni da parte dell'Italia. La posizione italiana è allineata a quella della Ue. #Ucraina - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie - sole24ore : ?? Squarciato su un fianco palazzo colpito a #Kiev, ci sono feriti - NPaguni : RT @silvia_sb_: La custode del mio palazzo è ucraina, ingegnera, poliglotta. Piange per i figli rimasti soli a Kyiv. La seconda doveva laur… -