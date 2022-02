Ucraina | le strade di Kiev vuote | inizia il coprifuoco

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ledisono deserte a causa del. Il sindaco di, Vitalii Klitschko, ha annunciato questa misura in citta' dalle 17 alle 8 "per una piu' efficace difesa della capitale e per ...

Ledi Kiev sono deserte a causa del coprifuoco. Il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha annunciato questa misura in citta' dalle 17 alle 8 "per una piu' efficace difesa della capitale e per la ...Terzo giorno di guerra in. Kiev resiste all' invasione della Russia . Gli scontri nella capitale sotto assedio sono intensi. I civili ucraini combattono per ledel Paese con fucili e molotov . Alcuni si ...Le strade di Kiev sono deserte a causa del coprifuoco. Il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha annunciato questa misura in citta' dalle 17 alle ...BRESCIA - Le tensioni tra due Paesi, la guerra che si sta combattendo nelle strade e la rabbia che si ripercuote anche lontano dai luoghi di battaglia. Per la precisione ...