Ucraina, il grande esodo: nella notte 15 chilometri di coda al confine con la Romania, oltre 100.000 sfollati in Polonia (Di sabato 26 febbraio 2022) Migliaia di donne, anziani e bambini al passaggio di Porubne-Siret. Il ministro degli Esteri di Bucarest: «Usate anche altri valichi» Leggi su lastampa (Di sabato 26 febbraio 2022) Migliaia di donne, anziani e bambini al passaggio di Porubne-Siret. Il ministro degli Esteri di Bucarest: «Usate anche altri valichi»

