Ucraina, civili in ginocchio tentano di bloccare a mani nude l'avanzata dei carri armati russi: il video choc (Di sabato 26 febbraio 2022) Cercano di fermare il passaggio dei carri armati russi a mani nude, salendo sopra i tank o inginocchiandosi davanti al convoglio militare. Arrivano da Bakhmach in Ucraina (circa 150 km a nordest di ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) Cercano di fermare il passaggio dei, salendo sopra i tank o inginocchiandosi davanti al convoglio militare. Arrivano da Bakhmach in(circa 150 km a nordest di ...

Advertising

gparagone : Prima di parlare di 'dittatura' (in casa d'altri), si guardi anche da noi, ...allo stupro della Costituzione, ...al… - _Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - caritas_milano : Il bilancio delle vittime è in aumento e vediamo immagini di paura e terrore in ogni angolo dell'Ucraina. La protez… - bandreabis : RT @Labbufala: #Ucraina: dopo Cina, Israele e i talebani anche gli stragisti al 41 bis hanno espresso dure parole di condanna verso le viol… - jooliafoto : RT @UNHCRItalia: Qualsiasi sia la situazione in Ucraina, i civili devono avere accesso all’assistenza umanitaria. -