Tommaso Zorzi avrebbe rifiutato uno show con Giulia Salemi e Stefania Orlando (Di sabato 26 febbraio 2022) La scelta di Tommaso Zorzi Periodo di grande soddisfazione questo per Tommaso Zorzi. Dopo il successo al Grande Fratello Vip 5, per l’influencer si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo. Solo da poco l’ex gieffino ha concluso la sua esperienza come giudice della prima edizione di Drag Race Italia, e senza dubbio a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 26 febbraio 2022) La scelta diPeriodo di grande soddisfazione questo per. Dopo il successo al Grande Fratello Vip 5, per l’influencer si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo. Solo da poco l’ex gieffino ha concluso la sua esperienza come giudice della prima edizione di Drag Race Italia, e senza dubbio a L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Tommaso Zorzi ha detto “no” a uno show in cui avrebbe trovato due sue ex coinquiline #tzvip - federico20056 : RT @_alwaystired__: Tommaso Zorzi bello come il sole in quella discoteca se me lo chiedete uno di quelli che guarderei per tutta la sera - Annamar86355213 : @FrishSergio @tommaso_zorzi Ogni volta che vedo questo filmato rido fino alle lacrime e dopo ho pure tutta la facci… - _alwaystired__ : Tommaso Zorzi bello come il sole in quella discoteca se me lo chiedete uno di quelli che guarderei per tutta la sera - VertematiMirel : @Onlyme48_ @zorzi_gaia @tommistanza @tommaso_zorzi 27 febbraio 1998 -