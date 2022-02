Szczesny: “Mia moglie è ucraina, mi rifiuto di giocare contro la Russia facendo finta di nulla” (Di sabato 26 febbraio 2022) Il portiere della Polonia e della Juventus si sfoga sui social con un messaggio che esprime rabbia per quello che sta succedendo tra Russia e ucraina. Szczesny Russia ucrainaCon un lungo posto sui social il numero 1 della Juventus Wojciech Szczesny parla in merito alla situazione che sta sconvolgendo il Mondo intero, specificando che non prenderà parte alla sfida del prossimo 26 marzo dove la Polonia dovrebbe sfidare la Russia. Ecco il post: “Mia moglie è nata in ucraina, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia è ancora in ucraina, molti dei miei amici sono ucraini e sono tutte persone fantastiche. Vedere la sofferenza sui ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Il portiere della Polonia e della Juventus si sfoga sui social con un messaggio che esprime rabbia per quello che sta succedendo traCon un lungo posto sui social il numero 1 della Juventus Wojciechparla in merito alla situazione che sta sconvolgendo il Mondo intero, specificando che non prenderà parte alla sfida del prossimo 26 marzo dove la Polonia dovrebbe sfidare la. Ecco il post: “Miaè nata in, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia è ancora in, molti dei miei amici sono ucraini e sono tutte persone fantastiche. Vedere la sofferenza sui ...

Advertising

GoalItalia : 'La mia coscienza non mi permette di giocare' ?? Szczesny si schiera al fianco dell'Ucraina e annuncia la decision… - AdeNugraha999 : RT @SCUtweet: #Szczesny ?? Mia moglie è ucraina, mio figlio ha sangue ucraino e parte della famiglia è lì. #Putin dichiara guerra a tutti… - AdeNugraha999 : RT @GoalItalia: 'La mia coscienza non mi permette di giocare' ?? Szczesny si schiera al fianco dell'Ucraina e annuncia la decisione di non… - TPeppino : RT @GoalItalia: 'La mia coscienza non mi permette di giocare' ?? Szczesny si schiera al fianco dell'Ucraina e annuncia la decisione di non… - kekko_molise87 : RT @SCUtweet: #Szczesny ?? Mia moglie è ucraina, mio figlio ha sangue ucraino e parte della famiglia è lì. #Putin dichiara guerra a tutti… -