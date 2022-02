Sci di fondo | Federico Pellegrino | “Squalifica? Incongruenze nella giuria Ma i problemi sono altri”

(Di sabato 26 febbraio 2022) Si è fermato in semifinale il cammino odierno disprint a tecnica libera di Lahti, valevole per la Coppa del Mondo di sci di2021-2022. Il valdostano classe 1990, vice-campione olimpico in carica in questo format, ha messo quest’oggi in evidenza uno stato di forma stellare che lasciava presagire ad un possibile nuovo duello per il successo con il fenomeno norvegese Johannes Klaebo. Purtroppo però il fondista azzurro è stato retrocesso dallaall’ultimo posto della prima semifinale (conclusa davanti a tutti sul traguardo) per aver oltrepassato in curva un prisma che delimitava il percorso nel tentativo di superare il francese Lucas Chanavat. “Non condivido minimamente la decisione della– dichiara il campione mondiale 2017 al sito federale – ...

Federico Pellegrino è stato squalificato nella semifinale della sprint a tecnica libera di Lahti, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci di fondo. Niente replica del duello con Klaebo, il norvegese che si è poi imposto in finale archiviando la trentesima vittoria di una carriera già leggendaria. Pellegrino è stato squalificato per ... Si è fermato in semifinale il cammino odierno di Federico Pellegrino nella sprint a tecnica libera di Lahti, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022. Il valdostano classe 1990, vice- ... Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2022: Federico Pellegrino critica i giudici dopo la squalifica nella sprint a tecnica libera ...