Sci alpino, Sofia Goggia deve resistere: 2 gare per vincere la Coppa del Mondo di discesa. E le alleate… (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche quando non brilla Sofia Goggia rimane il punto di riferimento della velocità azzurra. La bergamasca, frenata dagli ormai noti acciacchi fisici, è la miglior atleta di casa Italia nella libera andata in scena sulle nevi svizzere di Crans Montana e conserva il pettorale rosso con 65 punti di margine su Corinne Suter. Il dodicesimo posto tra le porte larghe della Mont Lachaux lascia intatte le ambizioni di Goggia nella classifica di specialità, complice il mezzo blackout della neo Olimpionica Suter che non va oltre la decima posizione. Al termine della rassegna mancano solo due discese compresa quella di domani, la rimonta dell’elvetica è tutta da conquistare. Vero, una “Super Sofi” al 50% rischia di prestare il fianco al recupero della migliore Corinne, ma pur correndo in difesa il gap rimane considerevole. Inoltre giudicando la ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Anche quando non brillarimane il punto di riferimento della velocità azzurra. La bergamasca, frenata dagli ormai noti acciacchi fisici, è la miglior atleta di casa Italia nella libera andata in scena sulle nevi svizzere di Crans Montana e conserva il pettorale rosso con 65 punti di margine su Corinne Suter. Il dodicesimo posto tra le porte larghe della Mont Lachaux lascia intatte le ambizioni dinella classifica di specialità, complice il mezzo blackout della neo Olimpionica Suter che non va oltre la decima posizione. Al termine della rassegna mancano solo due discese compresa quella di domani, la rimonta dell’elvetica è tutta da conquistare. Vero, una “Super Sofi” al 50% rischia di prestare il fianco al recupero della migliore Corinne, ma pur correndo in difesa il gap rimane considerevole. Inoltre giudicando la ...

