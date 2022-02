Rugby | Sei Nazioni 2022 | l’Inghilterra rischia la beffa | ma supera il Galles

Leggi su oasport

(Di sabato 26 febbraio 2022) Resta in corsache nella sfida con ildomina per quasi un’ora, poiuna clamorosa rimonta, ma sfrutta l’indisciplina degli ospiti per chiudere il discorso, ottenere la seconda vittoria consecutiva e restare in scia alla Francia. Partenza subito molto forte delche nei primi due minuti mette sotto pressione ili che si salvano, ma poi fallo palla in mano e Smith dalla piazzola sblocca il risultato per il 3-0. Pochi minuti,che spreca una bella occasione a pochi metri dalla linea di meta e sul contrattacco inglese ancora un’infrazione e Smith allunga dalla piazzola. Al 20’ fallo di Liam Williams, cartellino giallo eche resta in 14 per 10 minuti. Continua a spingere ...