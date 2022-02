Roma, le due generazioni della piazza no war (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel codice non scritto delle manifestazioni a Roma, Santi Apostoli è la piazza delle testimonianza ma non delle manifestazioni oceaniche. Non contiene molte persone ma consente di radunarsi e stringersi attorno a un palco, solitamente posizionato in fondo al quadrilatero, con la faccia verso il palazzo della Provincia. Eppure, quest’oggi da Santi Apostoli la gente chiamata a raccolta da Cgil, Cisle e Uil oltre che da Anpi, Arci, Emergency, Rete Pace e disarmo e molti altri, tracima e arriva quasi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel codice non scritto delle manifestazioni a, Santi Apostoli è ladelle testimonianza ma non delle manifestazioni oceaniche. Non contiene molte persone ma consente di radunarsi e stringersi attorno a un palco, solitamente posizionato in fondo al quadrilatero, con la faccia verso il palazzoProvincia. Eppure, quest’oggi da Santi Apostoli la gente chiamata a raccolta da Cgil, Cisle e Uil oltre che da Anpi, Arci, Emergency, Rete Pace e disarmo e molti altri, tracima e arriva quasi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

DiMarzio : .@OfficialASRoma, #Mancini prolunga di due anni il contratto con i giallorossi - fattoquotidiano : “Ieri giravo per Roma con un piccolo cartello ‘sciopero della fame – no discriminazione’ e mi ha fermato ben due vo… - CarloCalenda : Voglio iniziare ringraziando chi ha reso possibile l'avventura di @Azione_it in questi due anni. Lo staff - ragazzi… - cavramingo : @fashionart19 @RenatoSouvarine @EnricoLetta Scusate ma non è che puoi far affari con una nazione che si comporta co… - pointofnews : #roma, rapina e sequestro al centro commerciale: in fuga con due vittime. #presi. Leggi su: -